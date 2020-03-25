جورجيو أرماني يتبرّع بـ 1.4 مليون دولار لإيطاليا

متابعة بتجـــــــــرد: إنضمّ مصمّم الأزياء الإيطالي العالمي جورجيو أرماني أخيراً الى قائمة مصممي الأزياء ورجال الأعمال الإيطاليين الذين دعموا بلادهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وبعد ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيطاليا الى أكثر من 4 آلاف شخص، متجاوزة بذلك الصين، تبرّع أسطورة الموضة جورجيو أرماني بنحو 1.4 مليون دولار للمستشفيات في مدينتي ميلانو وروما، وكذلك لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.
ورغم أن خبر تبرّع أرماني بالمال يعود إلى الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال يثير جدلاً كبيراً وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن إعجبهم الكبير بهذه الخطوة الإنسانية.
وتعقيباً على الأمر، قال أرماني في تصريح لمجلة “فوربس” أخيراً: “أكثر ما يقلقني هو حالة الطوارئ الصحية التي تحدث في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم”.
وتابع: “من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي على المدى الطويل، والذي سيكون بالتأكيد كبيراً. لكن التاريخ يعلمنا أن الفرص الجديدة تولد من أعمق لحظات الأزمة”.
وختم أرماني حديثه بالقول: “لن أقبل أن تسقط إيطاليا على ركبتيها ولو كلّفني هذا الأمر كل ما أملك”.
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