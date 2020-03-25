بالصورة – هكذا كان شكل أحمد حلمي في طفولته

متابعة بتجــــــــرد: استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان المصري أحمد حلمي بدا فيها في سنوات ما قبل المراهقة.

وركزت تعليقات المتابعين على الحسابات التي نشرت الصورة على درجة الشبه بين شكليه القديم والحالي. وانقسم هؤلاء بين من رأوا أنه ما زال يحتفظ ببعض ملامح الطفولة ومن أشاروا إلى أنه تغير تماماً.

ويشار إلى أن الممثل لفت الأنظار مؤخراً من خلال مقطع مصور نشره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهر فيه وهو يشجع متابعيه على البقاء في المنزل كإجراء احترازي وقائي يهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وعلق على هذه الأزمة بطريقة فكاهية وقال: “زي ما انتو شايفين لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفي سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيستيري، هتتبسط، أقعد العب معاهم، والله بجد، مد إيدك واشتغل في البيت”.

وأضاف: “أنا بقيت أعرف أعمل كيك شوكولاته وألف محشي وبشوّح كبدة. عشان مصلحتكم خليك في البيت، أحمد حلمي في البيت”.