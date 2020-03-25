بعد الشك كشف خضوع ميلانيا ترامب لفحص كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف تقرير لموقع صحيفة Express البريطانية أن سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب خضعت للفحص الخاص بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن النتيجة كانت سلبية ما يعني أنها غير مصابة بالمرض. ويأتي هذا بعد إثارة الشكوك على إثر خضوع زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للفحص عينه عقب لقائه ضيوفاً أظهر التحليل الطبي إصابتهم بالمرض.

ويذكر أنه تم في وقت سابق إعلان إقفال نادي الأخير في بالم بيتش بعدما تبين إصابة 3 من زائريه بالفيروس.

Advertisements

وذكر ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخراً أن السيدة الأولى خضعت للفحص وأن النتيجة أتت سلبية ما يعني عدم معاناتها من المرض الشائع عالمياً. وقال: “السيدة الأولى بصحة جيدة”.

كما علقت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض ستيفاني غريشام على ذلك بالقول: “تم إجراء الفحص للسيدة ترامب في اليوم نفسه الذي خضع فيه الرئيس له”، مضيفة أن النتيجة في الحالتين سلبية.

ويأتي هذا بعد مشاركة ميلانيا في حملة توعية تهدف إلى الدعوة الى اعتماد اجراءات السلامة اللازمة للوقاية من خطر الفيروس المستجد.