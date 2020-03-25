خبير – وباء فيروس كورونا سينتهي قريباً!

متابعة بتجـــــــــرد: توقع عالم الكيمياء مايكل ليفيت من جامعة ستانفورد والفائز بجائزة نوبل، قرب نهاية وباء كورونا في الولايات المتحدة وبقية مناطق العالم، علماً أنه سبق وتنبأ بتطور فيروس كورونا في الصين.

وأفادت صحيفة Los Angeles Times أن العالم ليفيت أعلن أن كل شيء سيكون على مايرام، وأنه يتوقع نهاية وباء COVID-19 الذي سببه فيروس SARS-CoV-2.

يذكر أن العالم مايكل ليفيت، توقع في شهر شباط/فبراير الماضي تطور انتشار فيروس كورونا في الصين وقد تحققت جميع توقعاته، إذ حدد يومها نقطة التحول في انتشار الفيروس في الصين وبداية نهايته وانخفاض عدد الوفيات. كما حدد ليفيت عدد الذين سيقضي عليهم الوباء (3250 شخصاً) وعدد المصابين به (80 ألف شخص).

واللافت أن الحقائق الميدانية تؤكد توقعات العالم ليفيت، إذ بلغ عدد المصابين في الصين 81 ألف شخص وتوفي منهم 3200 منهم.