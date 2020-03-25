كيفانتش تاتليتوغ يحجر نفسه وزوجته في منزلهما في إحدى الغابات

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت صحيفة “حريات” التركية أنّ الممثل كيفانج تاتليتوغ وزوجته منسّقة الأزياء باشاك ديزر، التزما الحجر المنزلي، وعملا به منذ أسبوعين، واختارا أن يقضيا فترة الحجر في منزلهما الخشبيّ الذي يقع في إحدى الغابات في منطقة كيميربرجاز.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الزوجين يمضيان الوقت في التأمّل بالطبيعة ورعاية كلابهما ومشاهدة الأفلام، وقطعا منذ أسبوعين صلتهما بالعالم الخارجي ولم يستقبلا أحداً، واكتفيا باستخدام الهاتف للاطمئان إلى افراد عائلتهما.