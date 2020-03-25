إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا وعزله في اسكتلندا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت وسائل الإعلام البريطانية إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاماً بفيروس كورونا. وتمّ عزله في اسكتلندا مع دوقة كورنوال التي جاءت نتيجتها سلبية بعد إجراء الفحص الخاص بكورونا. ووفق ما ذكرته مجلة “زهرة الخليج”، أضاف Clarence House أن الأمير تشارلز كان يعاني من أعراض خفيفة وهو الآن بصحة جيدة.

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