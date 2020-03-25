نجم ”بنت الجيران“ يخلّ بتعليمات كورونا ويحكم بالسجن

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الفيديو المثير للجدل الذي نشره مطرب المهرجانات عمر كمال وظهر فيه مع زميله رضا البحراوي وهما يقبلان ويحتضنان بعضهما، ساخرين من تعليمات وزارة الصحة التي طلبت التقليل من المصافحة والتقبيل لمنع انتشار فيروس كورونا، هاجم العديد من الإعلاميين ونجوم الفن المطربين مؤكدين أن هذا يدخل ضمن السخرية والاستهتار بقرارت الدولة للحفاظ على أرواح المصريين.

ورغم اعتذار كمال والبحراوي عن الفيديو، إلا أن المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا، تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد المطربين، بسبب ظهورهما في الفيديو وهما لا يتبعان تعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، في ظل جهود الدولة للحد من انتشاره، مما استفز عدداً كبيراً من الجمهور وطالبوا بمعاقبتهما.

وطالب في البلاغ الذي حمل رقم 16839 لعام 2020، بمعاقبة “كمال” و”البحراوي” بالحبس والغرامة لأنهما أظهرا صورة مسيئة للشعب المصري.