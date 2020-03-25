“آبل” تتبرّع بـ9 مليون كمّامة للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أنّ شركة آبل ستتبرع بـ 9 مليون قناع واقٍ للوجه إلى مرافق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وإلى المخزون الوطني للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السّياق، قال بنس:” أتحدّث أنا اليوم بعد أن تحدّث الرّئيس الأسبوع الماضي مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل. وهذه الشّركة ستتبرّع بـ 9 مليون قناع N95 إلى مرافق الرعاية الصّحّية في جميع أنحاء البلاد وإلى المخزون الوطني.”

فشركة آبل هي واحدة من عمالقة التكنولوجيا العديدة الّتي تتبرّع بالأقنعة لأنّ الولايات المتحدة تواجه نقصًا في الإمدادات مع انتشار فيروس كورونا.

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وبحسب موقع “Business Insider”، يلجأ بعض الأطباء والمراكز الصحيّة إلى محلات الخياطة في مدينة لوس أنجلس للحصول على أقنعة جديدة.

وبالإضافة، يُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة فايسبوك مارك زوكربيرغ سيتبرع بـ720 ألف قناع التي اشترتها الشركة كإجراء وقائي ضد الحرائق الاجتياحيّة في كاليفورنيا، وتخطط لشراء ملايين أخرى.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX Elon Musk مؤخرًا في رسالة عبر البريد إلكتروني إنّه سيتبرع بما لا يقل عن 250.000 قناع N95.