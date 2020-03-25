خاص- داليدا خليل والنجوم السوريين “سمن على عسل”… فلا يصطاد البعض في الماء العكر

على ما يبدو ان النجاح الكبير الذي تحققه النجمة اللبنانية داليدا خليل في مسلسل “سرّ” الذي يعرض حالياً على شاشة MBC4، أزعج الحاقدين الذين قاموا بإجتزاء مقتطف من مقابلة اجرتها داليدا في أحد البرامج تُدافع فيها عن الممثلين اللبنانيين العاطلين عن العمل، معبّرة عن حزنها عندما تلتقي بزميل لها نجم جالس اليوم في المنزل في وقت كان يؤدي دور البطولة وكان معه أحد الممثلين السوريين ك “كومبارس”.

في المقابلة نفسها عبّرت داليدا عن فخرها بالتعامل مع النجوم السوريين في مسلسل “سرّ” وهم بسام كوسا، رواد عليو والمخرج مروان بركات، إلا ان أعداء النجاح أحبوا ان يوقعوا بين داليدا خليل والجمهور السوري من خلال اجتزاء المقابلة.

داليدا خليل التي لا توفر فرصة لتتحدث فيها بطريقة ايجابية عن الممثلين السوريين، يبدو ان هناك من يترصد بها خاصة أنها عادت مؤخراً من دبي، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات الاعلامية حول دورها الناجح في مسلسل “سر” ووقوفها الى جانب الفنان القدير بسام كوسا الذي سبق وأكدت أن تجربتها معه هي تجربة فريدة من نوعها ومميزة، واعتبرتها من أجمل التجارب لأن الجميع يعلم ان بسام كوسا هو “جوكر الدراما” ولا تستطيع ان تنكر كم وقف الى جانبها ودعمها خلال التصوير فهذا المسلسل طبع في قلبها. (قراءة الخبر: خاص- داليدا خليل: بسام كوسا جوكر الدراما)

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أيضاً سبق لداليدا خليل ان وصفت الممثل السوري قصي خولي بالنجم العربي الحقيقي عن دوره في مسلسل “خمسة ونص”. لقراءة الخبر: داليدا خليل لـ قصي خولي: انت مدرسة والأخير يردّ عليها

موقع “الخليج 365” اتصل بداليدا خليل للوقوف عند رأيها حول الموضوع، حيث أكدت ان العالم يمر حالياً بمرحلة صعبة جداً مع انتشار وباء كورونا في كل أرجاء الدول مسجلاً آلاف الضحايا ومئات الآلاف من الإصابات. وتابعت أن رسالتها في ظل هذه الأزمة هي على الشعوب ان يتحدوا وأن لا يفترقوا كـ لبنانيين وسوريين وخليجيين ومصريين ولا يهم الجنسية. مشددة أنها ليست عنصرية ولا “متحزّبة” مع احد ضد الآخر وتعيش بسلام ولا تؤذي أحداً ولا تحب المشاكل والخلافات، على العكس تحاول ان تقرّب وجهات النظر وبطبعها محبة لكل الناس.

نذكر ان مسلسل “سرّ” يُعرض عبر شاشة MBC4 والعمل يحقق نجاحاً كبيراً، ويضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو وغيرهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.