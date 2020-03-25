تعرف على سر غضب شيرين رضا بعد انتشار "كورونا"

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن استيائها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب قلق البعض من حيوانهم الأليف مما أدى لإلقائهم في الشوارع.

كتبت شيرين رضا: "بالنسبة للناس اللي رمت كلابها وقططها في الشارع أو من البلكونة أو اللي بيهاجموا كلاب وقطط الشارع عشان خايفين من الكورونا".

وتابعت: "أحب أفكركم أن أصعب أوقات مرت على البشرية أيام الطوفان ربنا رتب لنجاتهم مثل الإنسان تماما، وكان نوح وأولاده شغلتهم ينظفوا ويقدموا لهم الطعام ليظلوا عايشين وتستمر الحياة مرة أخرى على الأرض كما كانت من قبل".

وأضافت: "وإن تعمر الأرض بكل الخليقة وليس بالأنسان فقط".

يشار إلى أن شيرين رضا عرض لها في دور العرض السينمائية فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، ‏وبسمة، ‏وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر‎.‎

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تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى ‏خلال ‏الاحتفال بليلة رأس السنة‎



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