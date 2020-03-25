رحيل الفنان عزت أبو عوف عن عمر 70 عامًا

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توفي الفنان المصري الشامل عزت أبوعوف فجر الاثنين عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات التي مكث فيها نحو شهر ونصف شهر.

"الخليج 365" من القاهرة: يشيّع جثمان الفنان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، في القاهرة، بعد صلاة ظهر الاثنين، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة، حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف، في تصريحات خاصة لليوم السابع.

وقالت الفنانة مها أبو عوف، إنها في طريقها حاليًا متوجهة من المملكة العربية السعودية، إلى القاهرة، لتشييع جثمان أخيها الراحل.

كان النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعاني من تعب في الكبد والقلب. وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع تامر حسني.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة الهواتف الخلوية المصرية "فودافون".

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كما تجدر الإشارة إلى أن عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس عام 1948. كانت بدايته الفنية من خلال فرقة "فور إم" الغنائية، التي أسسها مع شقيقاته الأربع، ثم امتهن التمثيل في عام 1992.

يذكر أن أبو عوف كان ترك اختصاصه الطب من أجل الفن، حيث كان دخل كلية الطب فقط إرضاء لوالده الذي كان يرغب في ذلك.

يعتبر أبو عوف أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد، وقدمه إلى فرقته "فور إم". له رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" وعمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم" وأحمد زكي في "أرض الخوف".

تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006، واستمر بنجاح لمدة 7 سنوات، وتم للمرة الأولى خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأميركي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان.