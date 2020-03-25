الإمارات تنتظر عرض فيلم الممر في يوليو المقبل

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"الخليج 365" من دبي: تستقبل صالات العرض الإماراتية يوم ٤ يوليو المقبل، أضخم إنتاج سينمائي مصري، فيلم "الممر" في عرضه الأول بالإمارات وبقية دول الخليج، بعد النجاح الساحق الذي حققه الفيلم في مصر وتخطيه ٣٢ مليون جنية مصري إيرادات في أول أسبوعين من عرضه.

فيلم المخرج الكبير شريف عرفة، يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يجسد شخصيات الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس و محمد فراج.

وهو من إنتاج هشام عبد الخالق، شركة الماسة للإنتاج الفني. قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ويعتبر أول تجربة من هذا النوع تقدم في السينما المصرية منذ فيلم "الطريق إلى إيلات" للنجم عزت العلايلي ويعتبر أضخم إنتاج سينمائي في تاريخ السينما المصرية.

تم تصوير العمل على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

ينتظر جمهور الإمارات ودول الخليج، خاصة الجالية المصرية، عرض الفيلم جماهيرياً إبتداءﹰ من يوم الخميس الموافق ٤ يوليو بدور العرض السينمائية. يحتفل النجمان أحمد عز و أحمد رزق مع جمهور الإمارات بإطلاق الفيلم، يوم الأربعاء الموافق ٣ يوليو في ﭬوكس سينما، مول الإمارات في تمام الساعة الثامنة مساءﹰ.