ألتون جون مستاء من بوتين

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"الخليج 365" من بيروت: أعرب المغني البريطاني ألتون جون عن استيائه من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال فيه إن القيم الليبرالية أصبحت ”بالية“ ورفضتها غالبية الشعوب في الدول الغربية.
وكان بوتين قد صرح في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخطأت بتبنيها سياسة ليبرالية تجاه الهجرة من الشرق الأوسط.
وأضاف بأن ”الفكرة الليبرالية تفترض مسبقا أنه ليس هناك ما يتعين فعله. المهاجرون يمكن أن يقتلوا وينهبوا ويغتصبوا دون عقاب لأنه يجب حماية حقوقهم كمهاجرين. ما هي هذه الحقوق؟ أي جريمة لابد وأن يكون لها عقابها.
”ولذلك فإن الفكرة الليبرالية أصبحت بالية. وتصادمت مع مصالح الأغلبية الساحقة من الشعوب“.
وقال جون في بيان صدر الجمعة ووجهه إلى بوتين إنه شعر باستياء من التصريحات التي وردت في المقابلة.وأضاف ”أختلف بشدة مع وجهة نظرك بأن اتباع سياسات تعتنق التنوع الثقافي والجنسي أصبح باليا في مجتمعاتنا“.
واتهم جون، وهو مثلي الجنس، الرئيس الروسي بالنفاق لقوله في نفس المقابلة إنه يريد أن يعيش المثليون في سعادة.
وأفادت تقارير بأن روسيا حظرت مشاهد لمثليين في فيلم(روكيت مان) المأخوذ عن قصة حياة جون.
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