شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف البيت بالكلور وطبخ ورياضة وتليفونات.. يوم عبير صبرى بالحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة عبير صبرى عن كيفية قضاء يومها فى الحجر المنزلى، حيث أصبحت تلازم المنزل طوال الوقت فى الأيام التى لا تصور فيها مسلسلها الجديد "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، موضحة أنها تبدأ يومها بتنظيف المنزل بالكامل بالكلور كاجراء وقائى من انتشار فيروس كورونا.



عبير صبرى

وأشارت عبير لـ"الخليج 365"إلى أنها تقضى وقت كبير فى المطبخ حيث تطهى أكلها بنفسها لأنها ليست من محبى الطعام الجاهز من المطاعم مضيفة أنها ستقوم بتصوير فيديوهات أثناء طهيها للطعام وارساله إلى زوجها عبر تطبيق "واتس أب" حتى يجهز لنفسه الطعام لاسيما وأنها متواجد فى دبى بمفردة وليس ماهر فى عملية الطبخ.

وتابعت عبير صبرى أنها تمارس الرياضة كذلك بالجرى على "التريدميل" وتتابع نشرات الأخبار عبر التليفزيون وحينما تمل منها وتشعر بالتوتر من أخبار كورونا، تنقل على قنوات الأفلام لمشاهدة فيلم، مضيفة أنها تحرص على الصلاة أول بأول فى المنزل، كما تتصل بأصدقائها للاطمئنان عليهم وترسل رسائل للمتواجدين خارج مصر لمعرفة تطورات الأجواء لديهم.



عبير صبرى

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وتشارك عبير صبرى فى مسلسل "دهب عيرة" الذى يعد إنتاجاً مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.