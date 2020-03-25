شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تستعيد ذكريات قبل الحظر بفيديو مع شريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لها التقطته منذة فترة، عبر حسابها بموقع انستجرام، والذى يظهر فيه فى الخلفية النجم شريف منير، وكتبت "فيديو قديم انا قاعدة في البيت".

وعلى سياق أخر، يكثف المخرج مصطفى فكرى تصوير مشاهد النجمة ياسمين عبد العزيز وأبطال مسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، ودخل فريق العمل في معسكر مغلق ومنع مخرج العمل الإجازات لتسليم الحلقات أولاً بأول للجهة المنتجة من العمل والعرض خلال الشهر الكريم.

ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 17 حلقة حتى الآن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والانتهاء من التصوير، واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه".

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.