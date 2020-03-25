شكرا لقرائتكم خبر عن من على السرير.. كيف تقضى كيم كاردشيان وقتها فى العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كاردشيان، جمهورها، بصورة لها من داخل منزلها أثناء قضائها لفترة العزل الصحى المنزلى مع عائلتها، عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا.

وظهرت كاردشيان، في الصورة التي نشرتها مع عائلتها وهم يجلسون سوياً على السرير ويشاهدون التلفزيون، وطالبت متابعيها بمشاركتها ببعض الأفكار الممتعة الجديدة التي يجب ان تفعلها لأطفالها داخل المنزل أثناء العزل الصحي.

وأعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، أمس، عن إغلاق مركز علامتها التجارية لمستحضرات التجميل KKW BEAUTY ، مؤقتا بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ولجوء الكثيرين حول العالم إلى العزل المنزلى، والتباعد المجتمعى، وكتبت فى تغريدة لها "إغلاق مركز العلامة التجارية KKW BEAUTY يأتي في أعقاب التعليمات الصحية الحالية في كاليفورنيا التي قدمها الحاكم لمنع انتشار الفيروس"

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وأعلنت كيم أنه سيسمح للعملاء الذين قدموا طلبات في 16 مارس أو بعده، بإلغاء الطلبات التي لم يتم شحنها في أي وقت لاسترداد الأموال بالكامل، وذلك بسبب التحديث في سياسة الإرجاع .

وأشارت إلى أنه على الرغم من إغلاق مركز تلبية الطلبات، سيظل فريق خدمة عملاء العلامة التجارية متاحًا عبر البريد الإلكتروني وسيتواصل بشكل شخصي مع العملاء المتأثرين مباشرةً بالإغلاق.

وتابعت "سنستمر في إطلاعك على آخر المستجدات عبر البريد الإلكتروني وعلى Instagram و Twitter و Facebook، ونتطلع إلى استمرار مشاركة نصائح الجمال والحيل ومحتوى KKW BEAUTY معك."

