شكرا لقرائتكم خبر عن Run قصة حبيبين اتفقا على الهروب وتأخر حلمهما 17 عاما ..شوف تريلر المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة HBO فيديو ترويجى جديد، لـ مسلسل الدراما والإثارة Run، الفيديو احتوى على العديد من اللقطات التشويقية للعمل الجديد، ووصل مدته إلى دقيقتين، و 15 ثانية، ويبدأ عرضه يوم 12 أبريل المقبل، وستطرح الشبكة 10 حلقات متتالية من العمل الجديد، الذى سيقوم ببطولته كل من ميريت ويفر ودومنال جليسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

المسلسل الجديد يدور حول حبيبان اتفقا قبل 17 عاما، على أنه في حالة إرسال أحدهما رسالة تحتوى على كلمة "Run"، يقومان بالهروب سويًا.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة HBO، عن محاكاة ساخرة حول العائلة البريطانية المالكة تصوّر رسوماً كاريكاتيرية لشخصيات بارزة فيها، منها الأمير جورج وعمته ميجان العصرية، وذلك عبر منصة HBO Max، التى تذيع المسلسل في مايو المقبل، وحسب جريدة الرؤية، فستستند هذه الكوميديا المتحركة، التي تحمل اسم The Prince، إلى حساب محاكاة ساخرة شهيرة على "إنستجرام" يتخيل ردود فعل الأمير جورج على الأخبار المتعلقة بميجان والعائلة المالكة.

Advertisements

وستصور الكوميديا سكان قصر وندسور، كما يراهم الأمير جورج الصغير، وشخصيات بارزة فى حياته بمن فيها عمته ميجان العصرية وعمه هارى، وسيعير الممثلون أورلاندو بلوم وألان كامينج وتوم هولاندر أصواتهم لشخصيات في هذا العمل.

ويأتى هذا الإعلان بعد أيام من تخلى هاري وميجان عن مهامهما الملكية، وسيتولى جاري جانيتي كاتب "فاميلي جاي" و"ويل آند جرايس» والذي دائماً ما ينشر صوراً ساخرة يتخيّل فيها ردود فعل الأمير جورج في مواقف ومناسبات عدة، كتابة "ذي برينس" وإنتاجه.

كما أعلنت شبكة HBO عن طرح المسلسل المشتق الجديد من سلسلة GOT، الذى سيطرح تحت اسم House of the Dragon، في خلال عام 2022، وأكدت أنه موعد مؤقت، حيث إنه من الممكن أن تقوم بتغييره الشبكة فيما بعد، وسيتكون من 10 حلقات، ستتطرح متتالية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnet"وصرح كيسي بلويز رئيس شبكةHBO، لـ صحيفةVarity، "إنهم يعملون على المسلسل الجديد في هذه الفترة، ومن المفترض أن يطرح على شاشات التليفزيون في 2022".

وتدور أحداث المسلسل المقتبس الجديد House of the Dragon، قصة The House of Targaryen، وذلك قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، ويشارك جورج آر مارتن في كتابته، وذلك مستوحى من روايته A Song of Ice and Fire companion tome Fire and Blood، التي طرحت خلال عام 2018.