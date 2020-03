شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفتح صالات السينما بأفلام Avengers و Avatar و Interstellar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المسئولين عن صناعة السينما فى الصين، إعادة إحياء بعض الأفلام الشهيرة في صالات السينما التي تم افتتاحها في الكثير من المدن بعد احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد التي أودت بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لتقرير صحيفة hollywoodreporter، فإن الصين تعتزم عرض سلسلة أفلام Avenger،و Avatar، بالإضافة إلى أفلام المخرج العالمي كريستوفر نولان Interstellar و Inception، عبر السينمات، لإعادة إحيائها من جديد كونها أبرز الأعمال السينمائية على مدار السنوات الماضية.

أعيد فتح أكثر من 500 شاشة سينما في الصين، وذلك بعد وقف تسجيل حالات كورونا جديدة، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية CGTN بالصين، أن 486 دار عرض مفتوحة للعمل من يوم الجمعة الماضية، ووصلت اليوم إلى 500 دار عرض، على أن تصل إلى أكثر من 500 دار عرض فى خلال الأيام القادمة، ويعد هذا العدد هو نسبة 5% فقط، من إجمالى دور العرض الصينية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

Advertisements

وأظهرت البيانات من شركة ماويان لتذاكر القطاع الخاص أن الأماكن فتحت أبوابها في خمس مقاطعات، وهم شينجيانج النائية، شانجدونج، مقاطعة ساحلية تقع بين بكين وشنجهاي، مقاطعة سيتشوان الجنوبية غير الساحلية؛ ومنطقتان ساحليتان مكتظتان بالسكان، هما فوجيان وقوانجدونج، المتاخمتان لهونج كونج.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات على الصعيد الوطني يوم الجمعة بلغ أقل من 2000 دولار، وذلك في فوجيان وقوانجدونج، لم يتم بيع تذكرة واحدة.

كما أنه من المتوقع أن يتم إصدار مجموعة أفلام جديدة، فى دور العرض الصينية، خلال الأسبوعين المقبلين، بما في ذلك "Into The Rainbow" (المعروف أيضًا باسم "The Wonder: Chasing Rainbows")، العمل الجديد إنتاج مشترك بين الصين ونيوزيلندا، وبدأ العمل عليه منذ عام 2017، والذي كان من المقرر إصداره في الصين في منتصف يناير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".