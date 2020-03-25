فيديو وصور.. يوسف فوزى يمزج الساكسفون بالرقص المعاصر لـ"داليا فريد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تجربة جديدة تمزج الرقص بالموسيقى، أطلق عازف الساكسفون يوسف ‏فوزى أول كليباته الموسيقية المصورة بعنوان "تذكر‏‎ Remember"‎، وتظهر الأغنية احترافيته فى عزف الساكسفون مع إبداع ‏الرقص المعاصر للفنانة داليا فريد، المغنية والراقصة المصرية الشهيرة، ‏الحاصلة على الماجستير فى المسرح الموسيقى من الأكاديمية الملكية ‏للموسيقى فى لندن‎. ‎ Advertisements وتظهر داليا عبر رقصاتها وأدائها التمثيلى عبر افتتاحية الكليب وسط غابة ‏ملؤها الشك والخوف بينما يلوح فى الأفق أمل يتجسد فى شكل حصان أبيض ‏يأخذها لعالم السلام، سرعان ما تتفاعل معه ليتحول الظلام حولها لنور فى ‏إشارة لوجوب التمسك بالأحلام والنظرة المتفائلة فى الحياة مهما بلغت درجات ‏السوداوية والوجع‎. ‎

يوسف فوزى عازف الساكسفون المصرى الذى دخل عالم تلك الآلة الموسيقية ‏بتعليم نفسه بنفسه حتى الاحتراف مع تأثره بعازف الساكس العالمى بوب ‏رينولدز، وتمتد رحلته لقرابة الخمس سنوات قدم خلالها أكثر من 500 حفلة، ‏منها عروض لأشهر الماركات العالمية مثل‎ Armani ‎و‎ Audi ‎و‎ ‎Massimo Dutti ‎، بجانب افتتاح حفلات العديد من النجوم العرب، من ‏أبرزها مشاركة عازف البوق اللبنانى العالمى إبراهيم معلوف فى حفلته ‏التاريخية بالأهرامات، وحفلته فى متحف اللوفر بباريس‎.













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