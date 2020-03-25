شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: أغنية "ست الناس" تم تجهيزها قبل الكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انشغال كثيرون مؤخراً بهوس فيروس كورونا الذى سيطرت أخباره علي مختلف البلدان وأثر علي كافة المجالات إلا أن النجم حمادة هلال حرص علي عدم تفويت الاحتفال بمناسبة عيد الأم منذ أيام، وذلك من خلال طرحه أحدث أعماله الغنائية التي حملت اسم "ست الناس"، والذي أهداها لكافة الأمهات.
حمادة هلال وخلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد أنه منذ فترة وكان يرغب في التحضير لأغنية عن الأم، وهو ما حصل مؤخراً مع أغنيته الأخيرة الذى صرح بأنه انتهي من تسجيلها بالكامل منذ فترة طويلة.
ثم تطرق إلي تصوير الأغنية بتأكيده علي أن التصوير وتحضير أكثر من لوكيشن تم في أسرع وقت ممكن، خلال الأسبوعين الماضيين، ليسابق الزمن من أجل طرحها في عيد الأم الأخير.
كما أوضح حمادة هلال بأنه دوماً ما كان يعتز بأغانى الأمهات شأنه شأن الجميع ممن تربوا علي أغاني مثل ست الحبايب وغيرها من الأغاني المؤثرة، وبالتالي دوماً ما حلم بأن يطرح أغنية عن الأم خاصة أنها تحمل طابع خاص، وهو ما حدث مؤخراً من خلال "ست الناس" الذى أكد أيضاً بأنه يتمني أن تنضم إلي الأغاني التي لا تزال تعيش حتي الآن وتثني علي دور الأم.
على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان المقبل للمرة الأولي بعد مشاركته في سباق رمضان خلال آخر ثلاثة مواسم حيث تعد آخر أعماله هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلي جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، احمد حلاوة، ايتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم في عمل من تأليف احمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال: أغنية "ست الناس" تم تجهيزها قبل الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.