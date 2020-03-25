شكرا لقرائتكم خبر عن فسيخ وعكاوي ومخاصي.. هكذا سخر عمرو وهبة وجبات الصينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الكوميدي عمرو وهبة، على السخرية من الوحبات التي يتناولها الصينون على طريقته الخاصة في مقطع فيديو جديد نشره عبر فيس بوك، وظهر من خلاله وهو يجسد الرجل المصرى الذي يتناول الوجبات المصرية الغريبة.

ووجه وهبة الكلام في الفيديو لوالدته وطالبها بتحضير الطعام له المكون من " الفشة والكرشة، والكوارع، والمخاصى"، بعد أن وجه رسالة سخرية من الصينين قائلاً : "يا جماعة لو سمحتوا مش كل حاجة ربنا خلقها ممكن ناكلها، في حاجات بناكلها وحاجات بنتفرج عليها وكدا".

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ويشارك عمرو وهبة في مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، بالإضافة إلى مشاركته الحالية في بطولة مسلسل "بالقوة" مع الفنانة شيماء سيف وهدى المفتي وآخرين.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

وأضاف أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة والتى تتم فى إطار التعاون من أجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامى وحركته الإيجابية والتى تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام.