شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الأفيش الدعائى لـ "شديد الخطورة" أولى بطولات أحمد العوضى على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل " شديد الخطورة" الذى يعد أولى بطولات الفنان أحمد العوضى، عن الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه على المنصة الرقمية wathch it ، ومن المقر عرضه على 7 حلقات، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.

مسلسل "شديد الخطورة" يتناول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومى ، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن مواعيد عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويعد "شديد الخطورة" أول مسلسل فى الدراما المصرية ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، ومن المتوقع أن يفتح آفاق جديدة على الدراما المصرية، خاصة أن العمل يعد حافزاً للمنتجين بتقديم أعمال متنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية والكوميديا وغيرها على منصة watch it الرقمية، التي تخدم الجمهور بجميع فئاته، وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it ..