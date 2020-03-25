شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اسمع أغنية "خليك فى البيت" للفنان مجد القاسم‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان مجد القاسم، أغنية جديدة تحمل عنوان "خليك ‏في البيت ‏‏"لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم والالتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و ‏السيطرة عليه.

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الأغنية من تأليف صلاح عطية و ألحان مجد القاسم و توزيع خالد ‏عرفة ‏و تم تسجيلها باستوديو مقام . وطرح مجد القاسم مؤخراً أحدث ‏أغنياته التى ‏تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته ‏الخاصة على ‏موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من من كلمات محمود ‏عمر وألحان ‏صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو ‏بارون، وتم ‏تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ‎.‎

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ويعيش الفنان مجد القاسم حالة من النشاط الفنى على أكثر من صعيد، ‏‏حيث يقوم حاليا، باستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه ‏‏قريبا، والذى يحمل عنوان "باقة ورد"، ويقوم بتصوير حلقات من برنامجه ‏‏الجديد "سهرة مع مجد‎".‎

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وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ ‏