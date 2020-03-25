شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يغنى مع أولاده خلال خلال التزامهم بالحجر المنزلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان إدوارد عن حالة الملل والزهق والتخوف من زيادة الوزن، بالتزامه بالبقاء فى المنزل للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال أغنية، نالت إعجاب جمهوره على تويتر.

الفنان إدوارد، نشر "فيديو" خلال غنائه بصحبة أولاده خلال التزامه بالحجر المنزلى، وعلق قائلاً:" قعدت البيت تعمل أكتر من كده بس مبسوط أنى قاعد مع ولادي".

وجاءت كلمات الأغنية:"وأنت قاعد في البيت مبسوط.. لا لا مش مبسوط.. وهقان .طهقان .. طب ليه ولا أيه .. الكورونا الكورنا..الكورونا عزبتنا .. الكورنا خانقتنا .. والكورونا قعدتنا ..وأنت قاعد في البيت مبسوط .. أيو خلاص بيقت مبسوط .. أتعودت أيوه أتنيلت.. بس بقى أنا حسه أنى تخنت.. أيوه تخنت".





يشار إلى أن الفنان إدوارد من انتهى من تصوير أغنية جديدة تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "رايحة لصحباتاتى"، وتشهد الأغنية عودته لعالم الغناء بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث كانت بداية عودته للساحة الفنية من خلال عدة كليبات غنائية، ومن ثم أتجه للتمثيل، ومن مفارقات الكليب، أنه يجمعه بابنته "ماريا"، التى تخوض أولى تجاربها الغنائية.

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أغنية "رايحة لصحباتاتى" كلمات شفيق كارم، وألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعى، وأخرج الكليب عفاف جريس، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال أيام علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

من ناحية أخري يشارك ادوارد في رمضان المقبل بـ 3 مسلسلات، الأول مسلسل "البرنس"، هو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.