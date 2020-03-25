"شاركت في فيلم ياباني وكيد النسا اَخر أعمالها".. من هى رولا محمود المصابة بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكتبت رولا تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، وللأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة رولا محمود:

- ولدت رولا في الكويت في 13 فبراير 1977، ثم انتقلت مع عائلتها المصرية للعيش في مصر بالإسكندرية.

- نشأت في الإسكندرية وتلقت أولى مراحل تعليمها في مدارس فيكتوريا بالإسكندرية، ثم التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وحصلت على ليسانس الآداب وتخصصت في الأدب الأمريكي والإنجليزي.

- درست رولا الغناء والتمثيل بشكل مستقل، فتلقت بعض التدريبات لتحسين صوتها لمدة سنتين بالخارج، والتحقت بدورة تدريب إضافية في دار الأوبرا المصرية.

- حضرت العديد من ورش التمثيل في ألمانيا والقاهرة، والتحقت بالأكاديمية الفنية بنيويورك لتدرس فنون الإعداد للتمثيل.

- بدأت حياتها الفنية في فيلم الساحر مع محمود عبدالعزيز والمخرج رضوان الكاشف في 2001، وظهرت في مسلسل أوان الورد عام 2000 بدور صغير.

- أول أدوارها التي لفتت الأنظار لها بقوة هو دور مديحة زوجة الحرامي في فيلم مواطن ومخبر وحرامي مع خالد أبو النجا، من إخراج داود عبد السيد.

- ولفتت أنظار المخرج سمير سيف لتشارك في دور الابنة المدللة في فيلم معالي الوزير عام 2002 إخراج سمير سيف.

Advertisements

- ليقع عليها الاختيار في دور البطولة في فيلم كليفتي مع الفنان باسم سمرة عام 2004 وإخراج محمد خان.

- بعد دورها في كليفتي، شاركت في الفيلم الياباني أسطورة في الرمال عام 2005 إخراج هاناوا.

- وشاركت فيه في مسلسل نزار قباني إخراج المخرج السوري باسل الخطيب وبطولة النجم السوري تيم الحسن.

- في عام 2006، أظهرت موهبتها الغنائية في الفيلم الغنائي (مافيش غير كِده) وقدمت بطولة في فيلم (قطط بلدي) إخراج تامر البستاني.

- شاركت في أعمال مهمة مثل هي فوضى عام 2007, و في نفس العام تبعته بدور بطولة في مسلسل امرأة في شق الثعبان إخراج أحمد يحيى، وظهور خاص في فيلم بنتين من مصر عام 2009 إخراج محمد أمين.

-قامت رولا بتقديم فعاليات ختام مهرجان روتردام للسينما العربية عام 2008.

- تتعدد هوايات رولا بين التمارين الصوتية لكونها مغنية في المقام الأول ودراسة فنون تصميم الديكور والطبخ والقراءة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى ممارسة اليوجا وسماع موسيقى الجاز والموسيقى العربية القديمة.

- قامت بتأليف وتلحين وغناء أغاني من موسيقى الچاز.

- تعيش حاليا في لندن، وآخر أعمالها مسلسل "كيد النسا" 2013.