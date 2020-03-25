فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة المصرية رولا محمود، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تعلن بها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.

وكتبت رولا: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، وللأسف النظام الصحي هنا حاليًّا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

يُذكر أن رولا محمود شاركت مع الفنان الراحل أحمد زكي فى فيلم "معالي الوزير"وجسدت دور ابنته، وشاركت في فيلم "هي فوضي" للمخرج الراحل يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف، وشاركت في فيلم جاي في السريع مع ماجد الكداوني، وكان آخر أعمالها مسلسل "كيد النساء" في 2011.