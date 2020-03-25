فيديو|محمد ممدوح عن تأخره في تحدي الخير: "كنت نايم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد ممدوح "تايسون"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، فيديو يعلن به عن قبوله تحدي الخير من الفنانين أحمد داود، وأكرم حسني.

واعتذر تايسون في الفيديو عن تأخره في قبول التحدي قائلًا: "معلش سامحوني كان بقالي 4 أيام نايم".

وعلق تايسون: "أنا قبلت التحدي من أحمد داود وأكرم حسني وربنا يقدرني وأقدر أساعد أكبر عدد من الأُسر الشهر ده"، متحديًا أحمد مكي، وأحمد عز، وعدد من الشركات التجارية.

تحدي الخير هو تحدي ترعاه جمعية رسالة، ويهدف لتكفل الفنانين والمشاهير وأصحاب الشركات بعدد من الأسر التي ضررت بسبب فيروس كورونا وموجة الطقس السيئ الذي ضرب مصر مؤخرا.