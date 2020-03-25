أحمد العوضي يكشف عن بوستر "شديد الخطورة".. وياسمين عبدالعزيز تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد العوضي، على البوستر الدعائي الأول لمسلسله الدرامي الجديد "شديد الخطورة"، الذي يخوض بطولته، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر العوضي، البوستر عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "شديد الخطورة.. قريبا على watch it، إنتاج تامر مرسي و تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي".

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على أفيش المسلسل، قائلة: "مبروك يا حبيبي ".

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"شديد الخطورة" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ7 حلقات، ويتناول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومي، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة.

وقد قررت منصة "Watch it"، طرح المسسلسل خلال الأيام القادمة، لجذب قطاع من المشاهدين في ظل الالتزام بالبقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا، وأيضا لتطبيق قرار الحظر.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته، أحمد العوضي، ريم مصطفى، رياض الخولى، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسنى شتا، خالد كمال.