"بيت المسرح" يقدم 30 عرضا مجانًا للجمهور ضمن مبادرة "خليك في بيتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، يشارك البيت الفني للمسرح بـ30 عرضا مسرحيا، من روائع المسرح المصري في تاريخه الحديث، لتكون بين أيدي المواطنين على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب، بالتعاون مع المركز القومي للمسرح.

وأضاف مختار أن العروض المشاركة بالمبادرة تتنوع ما بين عروض لكبار النجوم منها الملك هو الملك، أهلًا يا بكوات، الإسكافي ملكًا، أولاد الغضب و الحب، رجل القلعة وغيرها، وعروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح منها شيزلونج، السيرة الهلامية، وأيضا تتضمن العروض إنتاج للبيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية منها الساعة الأخيرة، أنا كارمن، كوميديا البؤساء، شباك مكسور، الثامنة مساء، ترنيمة الفلاح الفصيح، وغيرها، بالإضافة إلى عروض الأطفال والعرائس منهم عبور وانتصار، القطط، محطة مصر.

يذكر ان جميع أنشطة البيت الفني للمسرح متوقفة تماما بالمسارح في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات نهائيا و حتى إشعار آخر .