هكذا يستغل إدوارد فترة التزامه بالعزل المنزلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان إدوارد على استغلال فترة التزامه بالعزل المنزلي، تنفيذا لقرارات الدولة للتصدي لفيروس كورونا، بمشاركة أبنائه الغناء.
ونشر إدوارد، فيديو وهو يشارك أبناءه الغناء، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "قعدة البيت تعمل أكتر من كده، بس مبسوط إني مع ولادي".
وتقول كلمات الأغنية: "وأنت قاعد في البيت مبسوط.. لا لا مش مبسوط.. زهقان.. طهقان.. طب ليه ولا أيه .. الكورونا الكورنا.. الكورونا عذبتنا.. الكورنا خنقتنا.. والكورونا قعدتنا.. وأنت قاعد في البيت مبسوط.. أيو خلاص بيقت مبسوط.. أتعودت أيوه أتنيلت.. بس بقى أنا حسة أنى تخنت.. أيوه تخنت".
يذكر أن الفنان إدوارد، يعود للغناء مجددا بفيديو كليب يحمل اسم "رايحة لصحباتى"، وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب، ويشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل" البرنس ".
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