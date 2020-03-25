صورة.. أحمد خالد صالح يكشف لأول مرة عن شخصيته في "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

نشر الفنان أحمد خالد صالح، أول صورة له من كواليس مسلسل "الفتوة"، الذي سيعرض في رمضان المُقبل.

وظهر أحمد في الصورة التي نشرها عبر حسابه على" انستجرام"، بالجلباب الصعيدي، وعلق: "اللهم أرفع عنا البلاء، وأبعد عنا الشقاء، وقنا من كل وباء، الشيخ مبروك من مواليد ١٨٢٤، مسلسل الفتوة، رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله ".

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وقال أحمد، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن الشخصية التي يجسدها بالمسلسل من أكثر الأدوار التي سعد بتقديمها، مضيفًا: "من أكتر الأدوار اللي اتبسطت وأنا بلعبها لحد دلوقتي".

وأضاف أن الدور الذي يقدمه في المسلسل سيكون نقطة تحول كبيرة في حياة الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن هذه التجربة.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.