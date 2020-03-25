بينها "Salt".. تعرف على خريطة القنوات الفضائية لأفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات الفضائية، على عرض مجموعة متميزة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنًا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كرونا المتسجد (كوفيد 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Florence Foster Jenkins، سيرة ذاتية، إنتاج عام 2016، عرض المرة الأولى في مهرجان Belfast Film Festival بالمملكة المتحدة، كما حصل على تقييم مرتفع على موقع IMDB.

الفيلم مأخوذ من قصة حياة "فلورنس فوستر جنكنز"، سيدة المجتمع الأمريكية التي اهتمت طوال حياتها بإثراء عالم الموسيقى والغناء، لديها أحلام وطموحات كبيرة للعمل كمغنية أوبرا، الفيلم من بطولة ميريل ستريب وهيو غرانت وسيمون هيلبرج ومن تأليف نيكولاس مارتن ومن إخراج البريطاني ستيفن فريرز.

أما في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل، تعرض القناة فيلم Julie & Julia، درامي كوميدي، إنتاج عام 2009، من كتابة وإخراج نورا إفرون، وبطولة ميريل ستريب وأيمي أدامز.

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تدور أحداثه حول حياة حياة الطباخة الشهيرة جوليا شايلد في سنواتها الأولى في مهنة الطبخ، وتتطلع لطبخ كل وصفات الطبخ وعددها 524 من كتاب شايلد وذلك خلال سنة واحدة.

mbc action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، فيلم الأكشن والغموض Salt، إنتاج عام 2010، بطولة أنجلينا جولي، ييف شرايبر، شيواتال إيجيوفور، أندريه بروير، أوجست ديل في دور مايكل كراوس.

تدور أحداثه حول عميلة فى المخابرات الأمريكية تدعى إيفلين سولت يطلب منها التحقيق مع جاسوس روسى مرتد يدعى أنه يحمل معلومات حول عميل أمريكى روسى مزدوج مهمته إغتيال الرئيس الروسى القادم إلى الولايات المتحدة وتكون صدمتها هى ومرؤسيها عندما يتهمها بأنها هى من سيغتال الرئيس.

mbc max

في تمام الساعة الـ11 مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الدرامي Trouble With The Curve، إنتاج عام 2012، بطولة كلينت إيستوود، إيمي آدمز، جستين تيمبرلك، ماثيو ليلارد، جون غودمان، سيناريو راندي براون، وإخراج روبرت لورينز.

تدور أحداث الفيلم حول جاس لوبل أحد أفضل مكتشفي المواهب في عالم البسيبول لعقود، لكن مع تقدمه في السن يرفض أن يقوم بآخر أداء له في المهنة، ولكن قد لا يكون أمامه خيار آخر.