رغم كورونا.. ياسمين صبري في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها في الجيم.

ومن المعروف عن ياسمين حرصها على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، وهي دوما ما تشارك جمهورها بصور من تدريباتها في الجيم.

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وواصلت ياسمين اليوم نشر صورتها، وذلك بعد توقف تصوير مسلسلها الجديد "فرصة تانية" بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في 13 مارس الجاري، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن عقد القران سيكون قريبًا، وجاء هذا الإعلان الرسمي، بعد الكثير من الشائعات والتكهنات التي أثيرت حولهما خلال الفترة الماضية.