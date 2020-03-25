تراند اليوم : "رامز" يثير الجدل.. يتحدي كورونا وحظر التجول ووقف الطيران وهؤلاء أبرز ضحاياه

أثار الفنان المصري رامز جلال، صاحب برنامج المقالب كل رمضان، الجدل بعد تسريب معلومات بشأن تصوير أكثر من 5 حلقات في الإمارات علي الرغم من فرض حظر التجول في الإمارات وحظر السفر إليها.

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل علي كيفية سفر الفنان إلى الإمارات، في الوقت الذي يطالبه فيه الفنانون إلى إلتزام بالحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والدول العربية.

ومما أثار الجدل أيضا، أن نجوم الرياضة المصرية على رأسهم نجوم الأهلي، سيد عبدالحفيظ وعلي معلول وأحمد الشناوي.

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كما أفادت وسائل إعلام مصرية أن نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي المغربي حصل علي تصريح للسفر إلى الإمارات للمشاركة في البرنامج بالإضافة إلى نجوم الفريق بنادي الزمالك مع رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان المبارك، واتفق رامز مع بعض لاعبي الزمالك على التصوير في الإمارات وهم الرباعي بن شرقي وطارق حامد وجنش وأبو جبل، ولعب دور الوسيط مهيب عبد الهادي بالاتفاق مع لاعبي الزمالك .

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن عن توقف تصوير عدد من المسلسلات المصرية الرمضانية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقال لـ«الرؤية»، إن 80% من إجمالي عدد المسلسلات المقرر عرضها في رمضان توقف تصويرها في الوقت الحالي، للحفاظ على سلامة الممثلين وكل العاملين فيها