أغنية سيلين ديون ترسم ابتسامة على شفاه سكان برشلونة على الشرفات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:44 مساءً - في زمن الكورونا المأساوي الذي يفتك بآلاف البشر حول العالم،مازال هناك أمل،ومازال المليارات ينتظرون بزوغ أمل لقاح يعمل عليه كافة علماء العالم بوتيرة دؤوبة وتجارب سريرية على مدار الساعة،وللفن والموسيقى دورً كبير في نشر الفرح في القلوب الخائفة ،والعيون التائهة،وترسم الابتسامة على شفاه جافة على شرفات برشلونة التي يموت كل يوم فيها مئات الأشخاص بفيروس كورونا.



ووسط مأساة إسبانيا وبرشلونة،وجد فريق المغنية العالمية سيلين ديون ،طريقة مميزة لإدخال البهجة والسرور في قلوب سكان مدينة "برشلونة" التي تعاني اليوم بشكل قاس مع فيروس كورونا. إذ جلس عازف الأورغ ألبرتو جستوزو على إحدى الشرفات ،ورافقه جاره الثاني ألكسندر لو برونتور من شرفة ثانية على الساكسوفون وعزفا معاً وسط تصفيق جمهور الشرفات أغنية سيلين ديون الشهيرة: " My heart will go on".



وبدورها نشرت النجمة العالمية سيلين ديون الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" ، وعلّقت عليه قائلة: "لحظات قليلة من الدعم والمرح لجعلكم تبتسمون جميعاً ..شكرا".



