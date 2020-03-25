هل ستكون ميغان ماركل بطلة فيلم توم كروز الجديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:44 مساءً - رغم نفي الكثير من أصدقاء دوقة ساسيكس ميغان ماركل مسألة تفكيرها بالعودة للتمثيل ،وتأكيدهم إنها لم تطلب من وكيلها إطلاقاً المشاركة بدور إمرأة خارقة بأفلام "مارفل" الخارقة ذات الشعبية الواسعة،مازالت أخبار ترشيح ميغان ماركل لأفلام هوليوود قائمة،تارة ًحقيقة وتارةً أخرى شائعات ليس إلا،وآخرها ترشيح توم كروز لها كبطلة أمامه بفيلمه الجديد،فهل هو ترشيح حقيقي أم زائف؟



نشر موقع "Life & Style" تقريراً يؤكد فيه أن النجم توم كروز طلب من الممثلة المعتزلة دوقة ساسيكس ميغان ماركل مشاركته في فيلمه الجديد ، وهو حريص جداً على العمل مع ميغان، التي ابتعدت عن الأضواء بمجرد دخولها ضمن أفراد العائلة المالكة، بعد زواجها من الأمير هاري في أيار –مايو 2018 الماضي.



وقال مصدر للموقع إن توم يعلم جيداَ إمكانيات ميغان، وهي حقاً محظوظة بحب الكاميرا لها، وإذا كان بإمكان أي شخص إستعادة ميغان للأضواء من جديد وتقديمها في مجموعة أفلام، فبالتأكيد سيكون توم ، ولا يوجد أفضل من العودة على الشاشة من جديد، مع أحد أكبر وأهم وأشهر نجوم هوليوود .

لكن موقع "جوسيب كوب" نفى هذا الموضوع، بعد تواصله مع مصدر مقرّب من توم، الذي أكد أنه لم يتواصل ميغان بشأن العمل معها، في أي مشروع سينمائي.



هاري وميغان يطلقان حملة توعية من "فيروس كورونا.

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من جهة أخرى أطلق الثنائي الملكي هاري وميغان ماركل حملة توعية من "فيروس كورونا" عبر منشور لهما عبر "إنستقرام" يشرحان فيها لمتابعيهما الكثر وسيلة غسل اليدين الصحيحة،وضرورة عدم لمس الوجه ،ودعم القطاع الصحي بالبقاء آمنين في المنازل.

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وكان قد نشر الأمير هاري "35 عاماً" ،ودوقة ساسيكس ميغان ماركل "38 عاماً" اللذين يعيشان بقصر فاخر بجزيرة فانكوفر بكندا ، توصيات منظمة الصحة العالمية الست للوقاية من "فيروس كورونا"،قبل نشر 3 صور للعاملين في مجال الرعاية الصحية الواقفين في خطوط مقاومة "فيروس كورونا" الأمامية الذين يعرضون حياتهم للعدوى والخطر من أجل حماية الناس عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستقرام" الذين يملكون 11 مليون و300 ألف متابع ومتابعة،ومن بين التوصيات: غسل الأيدي وتجنب لمس الوجه.



البعض أثنى على جهود الثنائي هاري وميغان،لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من نصيحة هاري وميغان،واعتبروها نصائح متأخرة قائلين: " هذه التوصيات والمعلومات سبق وحصلنا عليها لمرات لا حصر لها".



وقال شخص آخر: "لا تخبرونا بما نعرفه" .



وقد اتخذت دوقة ساسيكس ميغان ماركل كافة إجراءات الوقاية الاحترازية لحماية عائلتها وفريقها من "فيروس كورونا،وتحرص على العاملين لديها الذين يتسوقون حاجيات قصرها من البقالات والمتاجر الكندية،إرتداء كمامات طبية وقفازات لاتيكس طبية طوال الوقت،واتباع بروتوكول نظافة وتعقيم صارم جداً.



وتعمل ميغان مع منظمة غير ربحية للصحة العقلية لإنشاء نظام دعم معنوي عبر الإنترنت للفئات الأكثر ضعفاً مثل: الأمهات الجدد اللواتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة،وليشعروا الفئات الضعيفة أنهم ليسوا وحيدين في الحياة.

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