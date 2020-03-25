نشر الفنان محمود الليثي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر الليثي من خلالها وهو يعقم الزراع، وعلق على الصورة قائلًا: لازم نعقم الدراع قبل اللعب. قائلًا: لازم نعقم الدراع قبل اللعب. Advertisements ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمود الليثي في بطولة فيلم الغسالة، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود حميدة، علي الطيب، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبو ليلة. الغسالة، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود حميدة، علي الطيب، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبو ليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. محمود الليثي يعقم ذراع البلايستيشن قبل بدء اللعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.