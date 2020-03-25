لؤي يطرح أحد أغنياته "بأذيني"

طرح المطرب لؤي، اليوم، أحدث أغنياته، بعنوان "بأذينى"، من كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد "على خيرة الله". إحدى أغانى ألبومه الجديد "على خيرة الله".

وكان لؤي قد طرح مسبقاً أغنيتين الأولى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامى دهيمة. سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامى دهيمة.

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