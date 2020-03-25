سينرجي تكشف عن البوستر الدعائي لشديد الخطورة

كشفت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل " شديد الخطورة"، عن الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه على المنصة الرقمية "watch it"، ومن المقر عرضه على 7 حلقات، والذى يعد أولى بطولات الفنان أحمدالعوضي.
تدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" حول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومى، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقةفى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن مواعيد عرضه خلال الفترة المقبلة.
والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك في بطولته كلاً من "رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ".
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