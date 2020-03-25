فن ومشاهير

سينرجي تكشف عن البوستر الدعائي لشديد الخطورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل " شديد الخطورة"، عن الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه على المنصة الرقمية "watch it"، ومن المقر عرضه  على 7 حلقات، والذى يعد أولى بطولات الفنان أحمد

العوضي.

 

 

Advertisements

تدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" حول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومى، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة

فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن مواعيد عرضه خلال الفترة المقبلة.

 

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك في بطولته كلاً من "رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سينرجي تكشف عن البوستر الدعائي لشديد الخطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا