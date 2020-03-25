بسبب كورونا..ظافر عابدين يوجه رساله لجمهوره

نشر الفنان ظافر عابدين مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهر "عابدين" في الفيديو يطالب جمهوره، بتوخي الحذر، وعدم الاستهانة بوباء كورونا، خاصة وأن الأنظمة الصحية سوف

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تعاني في حالة ازدياد أعداد المصابين أو تفشي المرض كما حدث في عدد من البلدان العظمى.

شاهد الفيديو من هنا..

وكان قد صرح "ظافر" خلال مداخلة تليفونية

لأحدى البرامج، على ضرورة مضاعفة الجهود لمساعدة الإطار الطبي و المنظومة الصحية لمجابهة هذا الوباء خاصة انه لم نحصل على لقاح لهذا الفيروس.



وأشار في هذا السياق إلى ان الحل الوحيد هو الوقاية والتي لاتأتي إلا بملازمة المنزل وهو حل مطبق على كافة انحاء العالم.