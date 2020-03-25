فيديو..ميريام فارس تمارس رياضتها من داخل الحجر الصحي

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "ميريام" على الفيديو:" الرياضة خلال الحجر الصحي غيييير #يوميات_الحجر #خليك_بالبيت ". شاهد الفيديو من هنا.. وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد أعلنت منذ أيام عن تبرعها للصليب الأحمر اللبناني من أجل مساعدة الحكومة ووزارة الصحة اللبنانية للتصدي لفيروس

منذ أيام عن تبرعها للصليب الأحمر اللبناني من أجل مساعدة الحكومة ووزارة الصحة اللبنانية للتصدي لفيروس كورونا المستجد نتيجة ارتفاع أعداد المصابين في لبنان.

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