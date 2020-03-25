فيديو .. شيماء سيف تداعب أصحاب الأوزان الثقيلة .. والجمهور: سكر وعسل

نشرت الفنانة شيماء سيف فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت شيماء من خلاله وهي تداعب أصحاب الأوزان الثقيلة، قائلة: أكتر حاجة عاجبانى فى الوضع الحالى اللى إحنا فيه دى إن كلكم هتبقوا تخان زي. هتبقوا تخان زي. ووصف الجمهور شيماء، بأن دمها خفيف، وجاء بعض التعليقات كالآتي: Advertisements يذكر أن الفنانة شيماء سيف تشارك في بطولة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، محمود حميدة، ماجد الكدواني، غادة عادل، محمد ثروت، مجدي البحيري، كريم عبدالخالق، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، عمرو عبدالجليل، مصطفى قمر، أمير كرارة، عارفة عبدالرسول، حلا زلط، دينا الشربيني، بيومي فؤاد.

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