فيديو..أحمد حاتم بصحبة محمود حميدة من كواليس "الغسالة"

نشر الفنان أحمد حاتم مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر "حاتم" في الفيديو بصحبة الفنان القدير محمود حميدة وهو يقرأ من احد الكتب،وحميده بجواره يصحح له ما يقرأه، مما خلق روح كوميدية، من كواليس تصوير فيلم "الغسالة"، معلقًا: "شوية حاجات كده".
شاهد الفيديو من هنا..
فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.
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