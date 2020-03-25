فيديو.. إدوارد يكسر ملل الحظر بالغناء مع أبنائه

نشر الفنان إدوارد فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهر "إدوارد" في الفيديو من داخل منزله مع ابناءه وهم يغنون لفيروس " لفيروس " كورونا "، وعلق إدوارد على الفيديو قائلًا:"قعدة البيت تعمل أكتر من كده بس مبسوط أني قاعد مع ولادي". شاهد الفيديو من هنا..

جدير بالذكر أن الفنان إدوارد انتهى من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "رايحة لصحباتاتى"، وتشهد الأغنية عودته لعالم الغناء بعد سنوات طويلة من الغياب

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