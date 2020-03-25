زاوية تطرح فيلم "جاي الزمان" للمشاهدة من المنزل

رشحت صفحة سينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفيلم الوثائقي "جاي الزمان" للمخرجة دينا حمزة للعرض بشكل مجاني من المنزل يوم 1 من شهر أبريل المقبل.
تدور أحداث الفيلم عن رحلة البطلة مع ذكريات والدها الشاعر محمد حمزة فبعد وفاته ظلت الابنة تستمع للأغاني التي كتبها لكبار المطربيين مثل عبدالحليم حافظ، شادية وغيرهم وقررت تقديم فيلم وثائقي عن حياته.
الجدير بالذكر إن صفحة سينما زاوية قررت طرح عدد من الأفلام سواءً الروائية أو الوثائقية للمشاهدة بشكل مجاني لتشجيع الجمهور على المكوث في المنزل.
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