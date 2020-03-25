فيديو من جمهور سميرة سعيد على أنغام أغنيتها "واقع مجنون"

نشرتْ الفنانة سميرة سعيد كليب لأغنيتها الجديدة "واقع مجنون" من صنع جمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وأتى الفيديو برسالة مباشرة تدعم حملة "خليك بدارك" التي تتبعها دولة المغرب كإجراء وقائي ضد وباء "خليك بدارك" التي تتبعها دولة المغرب كإجراء وقائي ضد وباء كورونا ، بخلفية غنائية لـ "واقع مجنون" وكتب فيه "لوساعدنا بعض هنعدي كل المحن، لواتحدنا هنهزم التخلف والجهل والسلبيات، فخليك في البيت والتزم التعليمات، عشان نرجع لحياتنا الطبيعية". يذكر أن "واقع مجنون" قد سجَّلت أكثر من 84 ألف مشاهدة، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:أشرف سالم، ومن إخراج نضال هاني.

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