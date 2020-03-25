نادية الجندي تفخر بهذه الأدوار في مسيرتها -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تفتخر الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ بتقديمها أدواراً متنوعة خلال مسيرتها الفنية الحافلة فجمعت عدة صورة من بعض أدوارها السينمائية ووضعتها في صورة واحدة وذيلت كل واحدة منها بنوع الشخصية التي لعبتها والتي تنوعت بين :"رجل، خادمة، معلمة،مناضلة، هاربة، سيدة أعمال، عميلة مخابرات، أم، فتاة ليل، صاحبة قهوة، مدمنة، نشالة، غازية، شعبية، مظلومة، عالمة، موظفة، إمبراطورة، ملكة، صحفية".

وعلقت ناديا على الصورة :"التاريخ الحقيقي للفنان هو السينما".

إشارة إلى أن نادية الجندي احتفلت أمس بعيد ميلادها الذي يوافق 24 مارس /آذار ولا تزال في قمة حيويتها ورشاقتها وجمالها فالسنوات لم تستطع أن تغير من جمالها وطلتها بل وهي ممثلة تحدت التقدم في السن.

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