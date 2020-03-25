هذا ما قالته سيرين عبد النور وماغي بو غصن وغيرهما في عيد البشارة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تقدم عدد من الفنانين بالمعايدة في عيد البشارة وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثوا عن معناه وما يطلبونه في هذا العيد من العذراء مريم.

الفنانة ​سيرين عبد النور​ كتبت في صفحتها:"اليوم لازم نتعلم من العذراء مريم نعيش بتواضع ونقبل بكل ثقة مشيئة الرب ونقول "نعم فليكن لي حسب قولك" يا رب شجعني عندما لا أفهم ما تطلبه مني. باركني بنعمة سماع النداء و الشجاعة لأثق بمخططك. فلتتمّ فيّ مشيئتك " مرفق بوسم عيد البشارة.

أما الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ فكتبت :" يا رب منصليلك تعطينا بشارة لكل العالم آمين يا رب".

وعلق الممثل اللبناني ​مازن معضم​ على منشور ماغي قائلاً :"ينعاد عليكن بايام افضل وصحة دايمة وخير وسلامة انشالله".

الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ توجهت بالمعايدة لمتابعيها وكتبت في صفحتها :"نصلي ونطلب في هذا الوقت العصيب من الله لكل مريض ولكل العالم أجمع ان يخلصنا من هذا الوباء. لنقول اليوم نعم مع مريم، نعم للرب طاعة ومحبة. كل عيد بشارة وانتم بالف خير".

وعيد البشارة هو حينما بشّر الملاك جبرائيل مريم العذراء بِحَبَلٍ بالروح القدس، وبشّر بالخالق الذي أراد أن يَتجسّدَ من دون أن يعتريه أي تغيير في ألوهيّته.

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