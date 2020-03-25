ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة والإعلامية الإماراتية ​رؤى الصبان​ أن والدتها تعاني من مشكلة الربو، وضيق التنفس منذ شهرين تقريباً، لافتة إلى أنها خضعت لفحوصات القلب، والتي أظهرت عدم معاناتها من أي إضطراب.

وأضافت الصبان في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تم بعد ذلك إجراء فحوصات لرئتيها ودمها بينت وجود جرثومة، فطلب منها الخضوع للفحص الخاص ب​فيروس كورونا​، ووضعها بالحجر الصحي.

وقد عبّرت الصبان عن شعورها بالقلق، بسبب مرور أربعة أيام على وجود والدتها في المستشفى، من دون صدور نتيجة التحليل.

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كانت هذه تفاصيل خبر والدة ممثلة خليجية شهيرة في الحجر الصحي.. هل تأكدت إصابتها بـ"كورونا"؟ بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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