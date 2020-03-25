تامر حسني يوجّه رسالة مؤثّرة للأطباء والممرضين.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان المصري ​تامر حسني​ رسالة دعم للأطباء والممرضين، الذين يتواجدون داخل المستشفيات على مدار الساعة، لمساعدة المصابين ب​فيروس كورونا​، ومحاولة التصدي لإنتشاره.

وقام حسني بتغيير صورة الحساب الشخصي له، عىى أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة للأطباء وهم يحتضنون الكرة الأرضية.

وكتب حسني: "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم هفضل ادعيلكو طول عمري، ارجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها والناس دي لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خالص، اللهم احفظهم واحميهم واحفظ اهاليهم ورغم اني بكتب الكلام دا من اول يوم هفضل اكتب كل شوية، ولكل الأطباء والممرضين انا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وما اديتلوش تعظيم سلام".

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